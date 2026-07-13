Ahbap soruşturmasında 20 kişi gözaltında: Ece Güner de aralarında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yürütülen soruşturmada Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu’na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüpheli listesine göre Haluk Levent ile birlikte Z.Y., E.G., Ş.B., H.B., M.U., S.K., Y.M., R.S., A.Ö., K.Ö., N.E., G.Ö., E.D., M.Y., Y.C.E., T.S.B, İ.Ç., Y.K. ve E.Ö.Ç. gözaltına alındı.

AVUKAT ECE GÜNER GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Haluk Levent’in danışmanlığını yapan Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verilmişti. Güner'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan B.V.’nin yurt dışında olduğu tespit edilirken, A.Ç., M.S.K., A.B.K.ve B.E. hakkında ise firari oldukları gerekçesiyle yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

GÜNER'DEN AÇIKLAMA

Güner, gözaltı kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum: Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım" demişti.