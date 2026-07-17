Ahbap soruşturması: Noterde yakalanan şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında firari durumda bulunan şüpheli Alper Çelik tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, hakkında yakalama kararı bulunan Alper Çelik, 16 Temmuz'da İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir noterde işlem yaptığı sırada kimlik sorgusunda aranma kaydının bulunması üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Çelik, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Alper Çelik'in, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanmasına karar verildi.