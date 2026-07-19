AHBAP soruşturmasında gözaltına alınan iş insanının ifadesinde 'borç' vurgusu: 'Haluk Levent bana ödeme yapmadığı için hesaplarım bloke oldu'

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur ile birlikte gözaltına alınan Fatih Eke’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyleyen Eke, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Çünkü ben herhangi bir suç işlemedim. Ancak tarafıma sorulan sorulara doğru ve samimi cevaplar vereceğim. Zaten benim herhangi bir suç örgütü ve faaliyeti içerisinde bulunmadım^" ifadelerini kullandı.

"HALUK LEVENT’E YAPTIĞIM SATIŞIN KARŞILIĞINI ALAMADIM, ONA DAVA AÇTIM"

Kripto borsasıyla bir süre ilgilendiğini ve ‘Nigella Chain’ isimli kendisine ait ekosistemi Haluk Levent’e sattığını belirten Eke, ‘‘Nigella Chain isimli ekosistemi Haluk Levent satın almak istedi. Ve bu ekosistemi 2025 yılının başında kendisine sattım. Haluk bu coinin ismini HLK olarak değiştirdi. Bu satış ile ilgili Haluk Levent isimli şahıs bana çekler verdi. Bu çeklerin de tamamının karşılığını alamadım. Bu konu ile ilgili dava açıldı ve Haluk Levent bu konudan dolayı ceza da almıştı" dedi.

"7 MİLYON DOLARLIK BORCUN 3 MİLYONUNU ÖDEMEDİ"

Yapmış olduğu satışın ödemesini alamadığını söyleyen Eke, "Bahsettiğim ticari ilişkiden kaynaklı Yeliz Kaya üzerinden hesaplarıma miktarını hatırlamadığım paralar gelmişti. Ayrıca geri kalanını Haluk Levent çek karşılığında ödemek istedi ancak bir kısmını alabildim, diğer kısmının ödemesini halen daha alamadım. Toplam satışta anlaştığımız miktar 7 milyon dolardı. Bana 3 milyon dolar civarında çek verdi. Çeklerin görüntüleri telefonumda mevcuttur. Kalan 4 milyon doların yaklaşık 1 milyon dolarını nakit ve hesaba olmak üzere gönderdi. Benim Ahbap Derneği için Hatay Samandağ da bir okul yapmamı istemişti. Adı da ‘Nigella Sörf Merkezi’ idi. Projeyi satın alınca 1 buçuk milyon dolar da okul için bu satış hesabında kendisi düşüş yaptı. Geriye kalan 1 buçuk milyon dolar da yazılımcı ve diğer teknik tarafa borcum vardı, bunları ödeyeceğini söyledi ama ödemedi. Ben kullandığım çeklerden ödenmeyen kısmını kullandığım kişiler benden tahsil etmek istedi. Bu nedenle zor durumda kaldım. Bana küçük küçük paralar gönderiyordu. Bu sebepten dolayı işlerim zarar gördü. Ayrıca okul projesi de parası benden kesilmiş olmasına rağmen atıl kaldı. Ben okulun yapılmamasını öne sürerek parasını istediğimde de 250 bin dolar civarında ödeme yaptı. ’Üstünü de istemiyorum yeter ki bana vermiş olduğun çekleri öde’ dedim" diye konuştu.

72 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Yeliz Kaya ile olan 72 milyonluk para trafiği hakkında konuşan Eke, "Haluk Levent ile bahsetmiş olduğum Nigella Chain markasının satışı ile ilgili ticari ilişkimiz oldu. Bu ticari ilişkiden kaynaklı Yeliz Kaya üzerinden hesaplarıma miktarını hatırlamadığım paralar gelmişti. Benim hesabımdan giden paralar ise Haluk Levent’in fırmamın reklam yüzü olmasından dolayı göndermiş olduğum paralardır. Haluk Levent bu paraları Yeliz Kaya’ya göndermemi istemişti" dedi.

HALUK LEVENT İLE YAPILAN ÇEK MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

Telefon incelemesinde Haluk Levent ile olan mesajlarına ilişkin konuşan Eke, "Zirve Yapım isimli firma Haluk Levent’in menajeri olan Müge Sözen Küçük’ün firmasıdır. Kendisi ile bir ticari ilişkimiz yoktur. Bu çekler benim yukarıda bahsetmiş olduğum gibi Haluk Levent ile yapmış olduğum markama ait, Nigella Chain isimli markanın devri ile alakalı çeklerdir. Çeklerin bir kısmını tahsil edebildim, bir kısmını ise tahsil edemedim. Hatta bu konudan mahkemelik oldu ve ceza aldı" ifadelerini kullandı.

"HALUK LEVENT’E SATTIĞIM FİRMAYI ALİ BARIŞ KAYA ÜSTÜNE ALDI"

Nigella isimli firmanın satışı hakkında konuşan Eke, "Nigella unvanlı firmamın bir bölümünü Haluk Levent’e devrettiğim zaman da Haluk Levent’in adına bu firmayı Ali Barış Kaya noterde üzerine almıştı. Bu görüşmeler bu konu ile alakalıdır" dedi.

"HALUK LEVENT BANA ÖDEME YAPMADIĞI İÇİN HESAPLARIM BLOKE OLDU"

Yeliz Kaya üzerinden gönderilen paraların kardeşi Emine Eke’nin hesabına gelmesi ise Eke, "Haluk Levent ile ticari ilişkimiz oldu. Bu ticari ilişkiden kaynaklı Yeliz Kaya üzerinden hesaplarıma miktarını hatırlamadığım paralar gelmişti. Ve ayrıca kendi hesaplarım vergi borcundan ve Haluk Levent’in bana ödemelerimi yapmadığı için yaşadığım icra ve haciz problemlerinden dolayı hesaplarımda haciz ve bloke olduğu için kardeşim Emine Eke’nin hesabını bir müddet kullandım" dedi.

İfadesinin sonunda suçsuz ve mağdur olduğunu söyleyen Eke, "Haluk Levent ile aramızda bir ticari ilişki gerçekleşmiştir ve bu ticari ilişkiden kaynaklı da mağdur olmuşumdur. Benim Ahbap Derneği ile ilgili de herhangi bir bağlantım yoktur. Suçsuzum ve mağdurum" ifadelerini kullandı.