AHBAP soruşturmasında tutuklanan Ece Güner'in avukatı Kazım Yiğit Akalın Cumhuriyet'e konuştu: 'Haluk Levent'e borç veren diğerleri neden serbest?'

AHBAP derneğine yönelik operasyonun ilk dalgası ile birlikte gözaltına alınan ve tutuklanan avukat Ece Güner’in avukatı Kazım Yiğit akalın, soruşturmaya ilişkin ayrıntıları ve müvekkiline yöneltilen suçlamaları Cumhuriyet TV yayınında anlattı.

Akalın, “Ece hanımın neden tutuklu kaldığını bilmiyoruz” dedi ve müvekkili ile Haluk Levent’in arasındaki ilişkiyi özetledi:

“Sadece borç alıp verme nedeniyle nasıl bir suç ortaya çıkar merak ediyoruz. ‘Bu kadar borç verilir mi, nasıl inandı’ diyenler oldu. 2023’te AHBAP’la ilgili en ufak eleştiride sosyal medyada linç kampanyası başlıyordu. Haluk Levent anketlerde Türkiye’nin en güvenilir insanıydı. Binlerce yurttaş AHBAP’a resmi bağışlar yaptı. Ece hanım da onlardan biriydi ve yüklü bir bağış yapmıştı. Sonradan öğrendik ki Haluk Levent’in şöyle bir tarzı varmış: Yüklü bağış yapanları tespit ediyormuş ve ulaşıyormuş. Uzun süre Ece hanımla tanışmak için uğraşmış. Tanıştıktan sonra güven kazanmış. İlk başta daha küçük miktarda borçlar isteyip taahhüt ettiği tarihlerde ödemiş. Bu borçları ‘AHBAP’ta yardımlar için kullanacağını’ söylemiş.”

2024'TE TÜM İLETİŞİMLERİ KESİLDİ!

Haluk Levent ile Ece Güner’in son iletişiminin 2024 yılında olduğunu söyleyen Akalın, Levent’in Güner’den aldığı yüklü miktardaki borcu uzun süre ödememesi sonucu karşılıklı para alışverişinin son bulduğunu kaydetti:

“Ankara’da bir teknoparka yatırım yapacağını söyleyerek aldığı yüklü miktardaki borcu ödemiyor. Ece hanım aylarca geri almak için uğraşıyor. Suç duyurusunda bulunacağını söylüyor. Levent bu borcu parça parça ödeyerek bir sene içerisinde kapatıyor. Ece hanım dolar bazında zararda olsa da ana parasını kurtardığı için Haluk Levent'in telefonunu engelliyor ve bir daha hiç görüşmüyor. Hikaye bu kadar.”

“Ece hanım AHBAP’ın avukatı değil, Haluk Levent’in avukatı değil, AHBAP’a para yatırmamış, para AHBAP’tan gelmemiş” diyen Akalın, “MASAK raporu bunları doğruluyor. Delilimiz bu başka bir banka dekontu sunmuyoruz. Borç vermiş ve geri almış. Ece hanımın 23 yıllık vergi beyannamelerini, yıllık kazançlarını sunduk. Ece hanım Levent’e verdiğinin 9-10 katını devlete vergi olarak ödemiş. Dosyaya girdikten sonra Ece hanımdan çok daha fazla borç veren insanlar olduğunu gördük, buna rağmen adli kontrolle serbest kaldılar. Hatta para karşılığı gayrimenkul alanlar, AHBAP çalışanlarından üzerine taşınmaz geçenler var.”

BORÇ VEREN DİĞER İSİMLER NEDEN SERBEST KALDI?

Bağış yapmanın ve borç vermenin suç olmadığını belirten Akalın, “Valiliğin yazdığı yazı vardı, ‘AHBAP güvenilir bir kurumdur’ deniyor. Deprem öncesi donrası birçok bakanla Haluk Levent’in fotoğrafı var. ‘Koordineli çalışıyoruz AHBAP’a güvenebilirsiniz’ dendi. Ece hanımın AHBAP’la da ilgisi yok. Depremde yana yakıla her yere koşturuyorduk ve her yerde AHBAP vardı. Haluk Levent’in birçok işe bulaştığını şimdi görüyoruz ama o dönem kimse tahmin edemezdi. Bahis oynamış, Borsa’da para batırmış. Bunlar MASAK raporlarında görünüyor. Resmi bahis sitesinin hesabına inanılmaz bir para gitmiş mesela. Ancak bütün bunların müvekkilimle alakası yok. AHBAP’la alakası olup olmadığı da soruşturma sonunda ortaya çıkacak. Biz özel şahısa borç vermiş ve geri almışız” ifadelerini kullandı.

“Bu kadar insan adli kontrolle bırakılmışken Ece Güner tutuklu” diyen Akalın müvekkilinin sağlık sorunları sebebiyle cezaevi koşullarında kalamayacağını vurguladı:

“Savcılık bize suçumuzu söylemedi. Ece hanım kırılgan bir döneminde depremin ardından istismar edilmiş kandırılmış olan bu. 100-200 bin lira bir yere yollayacağımız zaman bile banka elli kere arar. Milyon dolarlar dönmüş taşınmazlar devredilmiş bunlar şimdiye dek fark edilememiş mi? Haluk Levent savunmasında 2023-2024-2025 yıllarında derneğin İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından denetlendiğini söylüyor. Bu da dikkat çekici. Bizim dosyamız çok net her şey ortaya çıktı. Hala kanser tedavisi gören, üç büyük ameliyat geçirmiş bir insanın cezaevinde olmaması gerekiyor. Hem mağdurken şüpheli haline düştü hem de bağışıklığı normal birine göre çok düşük olduğu halde tutuklu."

(Avukat Kazım Yiğit Akalın)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 Temmuz günü AHBAP kurucusu Haluk Levent ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Levent'e yöneltilen suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama bulunuyor. Soruşturma kapsamında şimdiye dek 54 kişi gözaltına alınırken 35 kişi tutuklandı.

Gözaltına alınan ve tutuklananlar arasında Oğuzhan Uğur gibi kamuoyunun tanıdığı isimler de var.

6 Şubat Depremleri sonrasında AHBAP'a gelen bağışların hangi hesaplara aktarıldığı ve nerelerde harcandığı, dernek çalışanları veya bağlantılı kişilerin hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri, bazı şüphelilerin yüksek miktarlarda parayı şans oyunları hesaplarına aktardığı ve kayıplar yaşadığı iddiası araştırılırken çok sayıda ünlü isim de ifadeye çağırıldı.