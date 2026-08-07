Ahbap soruşturmasında tutuklanmıştı: Ece Güner'den 6 maddelik açıklama

Haluk Levent'in kurucusu olduğu yardım kuruluşu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklanan avukat Ece Güner, tutukluluk halinin devamına tepki gösterdi.

Haluk Levent'le diyaloğunun bir yıl sürdüğünü ve bu süreçte verdiği borcu geri istediğini belirten Ece Güner, durumunun hesap hareketleri ve para transferi açıklamalarıyla ortada olduğunu dile getirdi.

Güner'in 6 maddelik açıklaması şu şekilde:

1. AHBAP Derneği ile hiçbir alakam yok; hiçbir zaman da olmadı. AHBAP Derneği'nde kimseyi tanımıyorum, kimse de beni tanımıyor. İfadeler dosyada mevcut; beni tanımadıklarını teyit ediyorlar.

2. Ne AHBAP Derneği'nin ne de Haluk Levent'in avukatı, yöneticisi, denetçisi, çalışanı veya gönüllüsü olmadım.

3. AHBAP Derneği için bir gün bile bağış çağrısı yapmadım.

4. Haluk Levent ile tanışıklığım topu topu 1 yıl sürdü (2023 yazı-2024 yazı arası): 1 yılın önemli kısmı da zaten kendisine borç verdiğim miktarı tahsil mücadelesi ile geçti.

5. Borç gönderimim bankamdan "Dolar karşılığı borç veriyorum" kaydı ile gönderilmiştir; geri ödemeler de "borç iadesi" kaydı ile yapılmıştır. Gönderdiğim borç para; yasal vergilendirilmiş şahsi kazancımdır. MASAK raporları tüm ifadelerimi teyit ediyor: Kendi itiraz dilekçeme de ekledim.

6. Alacağımı sonunda zarar ederek de olsa büyük ölçüde tahsil ettikten sonra; Haluk Levent'i engelledim ve bir daha asla görmedim. 2024 yazından beri -tam 2 yıldır- Haluk Levent ile hiç irtibatım olmadı. Neden tutuklu yargılanıyorum? Suçum nedir?