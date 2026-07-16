Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık bilirkişi heyeti görevlendirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'nin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından topladığı bağış ve yardımların kullanımına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2025/284884 numaralı soruşturma dosyası kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, bilirkişi heyetinin bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtları, banka hesap hareketlerini, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferlerini ve soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeleri inceleyerek ayrıntılı bir rapor hazırlayacağı belirtildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Başsavcılık açıklamasında şunları söyledi: “Soruşturma dosyası kapsamında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddialar tüm yönleriyle incelenmektedir.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla; toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Bilirkişi heyeti tarafından; bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtlar, banka hesap hareketleri, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferleri ile soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeler incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacaktır.

Soruşturma; hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi esas alınarak, yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda sürdürülmektedir.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda çok sayıda adrese baskın yapılmış, dijital materyallere el konulmuştu. Başsavcılık, MASAK raporları ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda Ahbap Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını soruşturduğunu açıklamıştı.

Dosyada ayrıca Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında yüksek tutarlı işlem yaptığı ve Ahbap Derneği hesaplarından asistanı olduğu öne sürülen Yeliz Kaya'nın hesabına para aktarıldığı iddiaları da yer alıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner ise söz konusu para transferlerinin borç ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini savunmuştu.