AHBS arızaları hekimi baskıya, hastayı mağduriyete sürüklüyor: İlk basamakta dijital yük

Aile sağlığı merkezlerinin dijital omurgası olan Aile Hekimliği Bilgi Sistemi’nde (AHBS) yaşanan teknik aksaklıklar, sağlık hizmetini durma noktasına getiriyor. Sistem kilitlendiğinde reçete yazamayan, tetkik isteyemeyen ve aşı takibi yapamayan aile hekimleri artan iş yükü ve psikolojik baskıyla baş başa kalırken uzayan kuyruklar ve aksayan tedavi süreçleri hastayı mağdur ediyor, dijital altyapının faturası hekim ile hastayı karşı karşıya getiriyor.

Cumhuriyet, konuya ilişkin İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı ve Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi ile konuştu.

Süreçte yaşanan aksaklıkları değerlendiren Emrah Kırımlı, Sağlık Bakanlığı’nın tüm çalışanları baskı ile kendi yazılımını kullanmaya zorladığını öne sürdü.

Daha önce lisanslı kullanılan programlarda geniş bir destek ekibine kolayca ulaşılabildiğini vurgulayan Kırımlı, mevcut durumda muhatap bulunamadığına dikkat çekti.

Kırımlı, “Geçiş sonrası sahada gördüğümüz; tüm çalışanların iş yükünün arttığı, yapılan işlemlerin kayıtlarında sorunlar yaşandığı ve herkesin bu programın hatalarıyla boğuştuğu. Destek ekibine ulaşamıyoruz. Yazılımın kurulması için belirli bir şirketin işletim sisteminin belirli bir versiyonunu kullanmak zorundayız. Sağlık kayıtlarının tutulmasında sorunlar var. Yaptığımız işlemler karışıyor. Çocukların aşıları yapılmamış görünüyor, hastaların bilgileri ekranda yer almıyor. Karmaşık ekranlar içinde çalışanlar kayboluyor” dedi.

‘SORUNLAR YAYGIN VE ORTAK’

Ahmet Mehlepçi ise SB-AHBS’nin sahadaki kullanımına ilişkin Türkiye genelinde kapsamlı bir kullanıcı deneyimi araştırması başlattıklarını açıkladı. Mehlepçi, “Araştırma sonuçları, sağlık çalışanlarının SB-AHBS’nin mevcut haliyle ilgili yaygın ve ortak sorunlar yaşadığını, programın günlük çalışma düzenini ve iş akışını önemli ölçüde olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Çalışanların açık uçlu yanıtları sahadaki tabloyu son derece çarpıcı biçimde gösteriyor. Hazırladığımız bu kapsamlı raporu yakında Sağlık Bakanlığı ve kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

Dijital sistemin yarattığı gecikmeler doğrudan hekime yansıtılırken bu durum birinci basamakta görev yapan sağlık personelinde tükenmişliğe ve sağlıkta şiddet riskinin tırmanmasına neden oluyor.