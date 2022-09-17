Ahilik, Etimesgut’ta kutlandı

17 Eylül 2022 Cumartesi, 14:26

35. Ahilik Haftası kutlamaları yurt genelinde sürüyor. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde de Bahçekapı Mahallesinde bulunan Şaşmazda Yeşilçam Evliya Cami’nde ahilik etkinliği düzenlendi. Cami imamı Hasan Yağşi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen davete CHP eski PM üyesi ve CHP Doğu Masası Danışma Kurulu üyesi Memet Yula, Etimesgut Müftümüz Mustafa Şanver, iki birim müdürü, vaiz, 10 imam ve mahalle muhtarı Kemal Kan ve yaklaşık bin 500 yurttaş katıldı. Mevlüt ve Hatim duası sonrası pilav ve lokma dağıtımı yapıldı. Ahilik haftası nedeniyle 13. yüzyıl ahilik teşkilatının dayanışmasının önemine vurgu yapılan konuşmalarda günümüzde de komşuluk gibi birlik ve dayanışma ihtiyaç olduğunun altı çizildi.

CHP’Lİ YULA: AHİLİK ÖRNEK BİR DÜNYA MODELİDİR

Yula, Türk tarihinden ahiliğin 13. yüzyılda esnaf dayanışmasıyla doğduğuna ve örnek bir dünya modeli olduğunun altını çizerek, “Tam da bu ekonomik sıkıntının olduğu dönemde bir esnaf dayanışmasına tanıklık ettik. Vurguda bunun üzerine yapıldı. Önemli olan müftünün katılım sağlamış olması, 10 cami imamının, vaizin ve birim müdürlerinin katılım sağlaması. 1500 civarında da vatandaşın hem ibadetini yaptı hem de ahilik dünyasıyla ilgili değerlendirmeler yaptı” dedi.