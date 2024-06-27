Ahmet Aras: Vergi arttı gelirler düştü

Yayınlanma: 27.06.2024 - 15:40

Güncelleme: 27.06.2024 - 15:40

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümeni, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında ilk toplantısını İzmir’de gerçekleştirdi. Birlik binasında yapılan toplantıya encümenler Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay ve Birlik Genel Sekreteri Hurşit Akdemir katıldı. Toplantıda birliğin daha verimli çalışabilmesi için atılabilecek adımlar, belediyelerin finansman sorunları ve çözüm için yapılacaklar, belediyelerde eğitimlerin arttırılması, belediyelerin gelir ve gider düzenlemelerini sağlayabilmeleri için atılacak adımlar hakkında görüşler alındı.

“BELEDİYELER GELİR GİDER ORANLARINDA SORUN YAŞIYOR”

Toplantı sonrasında açıklama yapan Başkan Ahmet Aras “Belediyelerimizin finansman konularında önemli sorunları var. Vergi yüklerinin artmasına karşılık belediye gelirlerinin düşmesi, tüm belediyelere sorun yaşatıyor. Biz de belediyelere gelir getirici konular ve giderlerin kontrolü konusunda çalışmalar yapıp gerekli adımları atacağız. Merkezi hükümetten vergi oranlı yatırım alma, kent vergisi, enerji giderleri ve vergilendirme gibi konularda Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlıklarla görüşmeler sağlayıp, taleplerimizi ilettik. Bu adımı genişletmek için birlik özelinde de çalışmalar yapacağız” diye konuştu.