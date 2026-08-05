Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'ni feshetmişti: Selçuk Özdağ'dan çarpıcı iddia

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçen hafta partisinin faaliyetlerinin sonlandırıldığını ve siyaseti bıraktığını açıkladı.

PARTİNİN KURUCU İSMİNDEN 'FESİH' ELEŞTİRİSİ

Gelecek Partisi’nin kurucu isimlerinden Selçuk Özdağ, kararın ardından yaptığı açıklamada sürece ilişkin eleştirilerde bulundu.

Özdağ, “Geçen hafta perşembe hemen alelacele bizi çağırdılar ve dediler ki ‘Partiyi feshettik.’ Bir bildiri yayınlanıyor. Ben bu bildiriyi de Sayın Davutoğlu’nun sayfasından yayınlandıktan sonra gördüm” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Davutoğlu, geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılında mevcut siyasi şartlar nedeniyle muhafazakâr partiler arasında ittifak kurulması için girişimlerde bulunduklarını, ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığını belirtmişti.

Davutoğlu, 2023 seçimlerinin ardından alternatif muhafazakâr siyasetin Meclis’te temsil edilmesi amacıyla Saadet Partisi ve daha sonra Yeni Yol Partisi çatısı altında grup kurduklarını kaydetmişti.

Bu yapının zamanla birleşerek tek parti haline gelmesi ya da organik bir ittifak oluşturması için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Ahmet Davutoğlu, bu çabaların da sonuç vermediğini bildirmişti.