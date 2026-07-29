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Ahmet Davutoğlu siyaseti neden bıraktı? Gelecek Partisi neden kapandı?

Ahmet Davutoğlu siyaseti neden bıraktı? Gelecek Partisi neden kapandı?

29.07.2026 21:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ahmet Davutoğlu siyaseti neden bıraktı? Gelecek Partisi neden kapandı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyaseti bıraktığını ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Peki, Ahmet Davutoğlu siyaseti neden bıraktı? Gelecek Partisi neden kapandı?
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Ahmet Davutoğlu parti siyasetini bıraktığını açıkladı. Davutoğlu açıklamasında Gelecek Partisi'nin faaliyetlerinin de bitirildiği ve feshedildiğini belirtti. Peki, Ahmet Davutoğlu siyaseti neden bıraktı? Gelecek Partisi neden kapandı?

AHMET DAVUTOĞLU SİYASETİ NEDEN BIRAKTI? GELECEK PARTİSİ NEDEN KAPANDI?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz.

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