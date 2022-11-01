Ahmet Ergün’den ve AKP’li Süleyman Karaman arasındaki rüşvet belgesi ortaya çıktı
Eski TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün’ün, eski TCDD Genel Müdürü olan ve bugünün AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’a 5 milyon dolar ödeyeceğini taahhüt ettiği, 16 Ocak 2017 tarihli bir belge ortaya çıktı. Söz konusu belgeyi Ergün’ün boşanma aşamasında eşi mahkemeye sundu.
Eski TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün hakkında Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan imzalı evrak, rüşvetin belgesini ortaya çıkardı.
İstanbul 4. Ağır Ağır Ceza'daki yargılamanın konusu “mal varlığı değerlerini aklama.” Ahmet Ergün'ün ilk evliliğinden olan kızı babasının ikinci eşi tarafından dolandırıldığını ve mal varlığının aklandığını iddia ediyordu. Ancak ikinci eş Sibel Ergün savunmasında 20 yıldır beraber olduğu Ergün’ü dolandırmadığını, eşinin kira getirilerinin aldığı ihaleler karşılığında bazı şahıslara rüşvet olarak verildiğini söylüyordu. Sibel Ergün savunmasında, eşinin kasasındaki belgeyi rüşvet iddialarına kanıt olarak mahkemeye sundu. Söz konusu belge mahkeme tarafından koruma altına alındı.
Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, 16 Ocak 2017 tarihli belge, TCDD Genel Müdürü Süleyman Kahraman'a ödenecek 5 milyon doların Ahmet Ergün tarafından tek taraflı olarak bir taahhütname olarak imza altına alınmasını düzenliyor. Paranın Hızlı Tren Projesi'nin Ankara-İstanbul arasındaki hattındaki tünellerden biri olan T26’nın ihalesi kapsamında ödeneceği anlaşılıyor.
BELGEDE NE YAZIYOR?
Söz konusu belgede şunlar yazıyor:
“Ortağı olduğum Belen İnşaat Taahhüt ve Turizm Tic. A.Ş. Ankara-İstanbul arası hızlı tren projesi kapsamında Cengiz-İçtaş-Belen ortaklığı çerçevesinde ihale komisyonu olarak Sayın Süleyman Karaman'a ödenmesi gereken ve şahsıma düşen payın 5.000.000 $ (beş milyon Amerikan Doları) 5 (beş) yıl vadeli taksitlerle nakden ödemeyi üstlendiğimi taahhüt ederim. Bu taahhüt gereği şahsıma ait Bakırköy tapusundaki daireler bende kalacak, buna karşılık ödemelerim şirketimi kurduktan sonra başlayacaktır. İş bu taahhütname 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış olup bir nüshası taraflardan Belen A.Ş.'de, diğeri şahsımda saklanmak suretiyle 16.01.2017 tarihinde imza ederek kabul ediyorum”
SÜLEYMAN KARAMAN RÜŞVET İDDİASINI YALANLADI
AKP Milletvekili Süleyman Karaman ise rüşvet aldığı iddiasını yalanlayarak, söz konusu taahhütnameden haberi olmadığını söyledi. "Para aldınız mı?" sorusuna Karaman, "Hayır, ben hiç para almadım" dedi. "Bu kadar büyük bir rakamı telefonda sormanın anlamı yok" diyen Karaman, "Ahmet şu anda 'hasta' diyorlar. Ben de görmedim" ifadelerini kullandı.
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