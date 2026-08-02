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'Aidat' tartışmasında kan döküldü, yönetici bıçaklandı

'Aidat' tartışmasında kan döküldü, yönetici bıçaklandı

2.08.2026 12:18:00
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İHA
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'Aidat' tartışmasında kan döküldü, yönetici bıçaklandı

Konya’da bir apartman yöneticisi ile kiracı arasında aidat tartışması nedeniyle çıkan tartışmada yönetici bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli kiracı ise gözaltına alındı.
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Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi Emir Sadrettin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi.

Kiracı Ali İhsan A., ile apartman yöneticisi Ramazan Ş., arasında iddiaya göre aidat nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kiracı Ali İhsan A. yanında bulunan bıçakla Ramazan Ş.’yi karnından bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan yönetici sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi kiracı Ali İhsan A. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastaneye kaldırılarak Ramazan Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İlgili Konular: #konya #kiracı #aidat

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