Aile Dayanışma Ağı’ndan Mersin’deki ev araması görüntülerinin yayınlanmasına tepki

Aile Dayanışma Ağı, Mersin Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik operasyon kapsamında yapılan bir ev aramasında, kapıyı açan kadının görüntülerinin çekilmesi ve basında yayımlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kadının müsait olmadığını belirtmesine rağmen görüntüsünün alınmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Mersin Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik şafak operasyonunda, bir ev araması sırasında kapıyı açan bir kadının pijamalı görüntülerinin alınıp basına sızdırılmasını kabul etmiyoruz.

Söz konusu mahrem görüntülerin yayılması, hukukun en temel prensiplerinden biri olan lekelenmeme hakkını ihlal etmekle birlikte suç teşkil etmektedir.

Görüntüsü alınan kadın arkadaşımızın müsait olmadığını belirtmesine rağmen ısrarla görüntü alınmaya devam edilmesi, özel hayatın ve kişisel verilerin gizliliğini ihlal suçlarını oluşturur.

Arama kararları bir teşhir aracı olarak kullanılamaz.

Bilhassa bir kadının, masumiyet karinesi görmezden gelinerek hem canının hem de itibarının tehlikeye atılması asla kabul edilemez.

Emniyet, vatandaşı tehlikeye atmak için değil, kamu güvenliğini ve düzenini sağlamak için vardır.

Usule aykırı şekilde arama emrini uygulayanlar ve görüntüleri basına sızdıranlar hakkında derhal yaptırım uygulanmalıdır.

Aile Dayanışma Ağı olarak, suça maruz kalan kadın arkadaşımızın yanında olduğumuzu saygıyla kamuoyuna bildiririz.”