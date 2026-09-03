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Aile Dayanışma Ağı'nın X hesabına erişim engeli

Aile Dayanışma Ağı'nın X hesabına erişim engeli

3.09.2026 17:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Aile Dayanışma Ağı'nın X hesabına erişim engeli

19 Mart operasyonlarında gözaltına alınan ve ardından tutuklananların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı'nın (ADA) X hesabı erişime engellendi.
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19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarının gözaltına alınması ve devam eden süreçte tutuklanmalarının ardından aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı'nın (ADA), X hesabı erişime engellendi.

HESAP, TÜRKİYE'DEN GÖRÜNMEZ KILINDI

ADA'nın X hesabı, platform tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

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19 Mart operasyonlarının mağdur ailelerini bir araya getiren Aile Dayanışma Ağı, Mart 2025'ten beri düzenli olarak buluşmalar düzenliyor, zaman zaman da duruşmaların görüldüğü Silivri Cezaevi'nde basın toplantısı düzenliyordu.

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