Aile Dayanışma Ağı'nın X hesabına erişim engeli

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarının gözaltına alınması ve devam eden süreçte tutuklanmalarının ardından aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı'nın (ADA), X hesabı erişime engellendi.

HESAP, TÜRKİYE'DEN GÖRÜNMEZ KILINDI

ADA'nın X hesabı, platform tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

19 Mart operasyonlarının mağdur ailelerini bir araya getiren Aile Dayanışma Ağı, Mart 2025'ten beri düzenli olarak buluşmalar düzenliyor, zaman zaman da duruşmaların görüldüğü Silivri Cezaevi'nde basın toplantısı düzenliyordu.