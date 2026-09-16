‘Aile’ güvende! 'Özlem Çerçioğlu'nun eşine TOGG kıyağı' haberine erişim engeli

'Ailem güvende' adı altında 15 ilde LGBTİ+ dernekleri ile mekanlarının da hedef alındığı operasyonda yüzlerce kişi gözaltına alınırken, CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun ailesiyle ilgili haberlere yönelik erişim engeli kararı alındı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu'nun ortağı olduğu firmanın TOGG tedarikçisi olmasına ilişkin haberlere erişim engeli getirildi. Haberlere getirilen erişim engelinin gerekçesinin ise "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" olduğu savunuldu.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), erişimi engeli kararını şu ifadelerle duyurdu:

"CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu’nun ortak olduğu Jantsa’nın bağlı ortaklığı JMW Jant’ın TOGG’un yeni araç programında tedarikçi olarak seçilmesine ilişkin haberler, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi."

CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eşinin ortak olduğu Jantsa'nın bağlı ortaklığı JMW Jant'ın TOGG'un yeni araç programında tedarikçi olarak seçilmesine ilişkin haberler, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması… pic.twitter.com/pQD4G7TG8l — EngelliWeb (@engelliweb) September 15, 2026

NE OLMUŞTU?

Çerçioğlu'nun CHP’den AKP’ye geçtiği dönem CHP Genel Başkanı olan YENİ Parti’nin Genel Başkanı Özgür Özel, Ercan Çerçioğlu'nun şirketine dikkat çekerek “Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını” demişti.

Öte yandan Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmeden önce piyasadaki daralmalar nedeniyle 2025 yılında 53,4 milyon lira zarar açıklayan şirketin hisseleri, Çerçioğlu’nun AKP transferi sonrası tavan yapmıştı.

Şirket tarafından geçen günlerde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada ise, şunlar kaydedilmişti:

“Şirketimizin bağlı ortaklığı JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Togg) tarafından yürütülen yeni bir araç programı kapsamında geliştirme, doğrulama ve seri üretim süreçleri için tedarikçi olarak seçilmiştir. Söz konusu projenin, bağlı ortaklığımızın faaliyet hacmine ve uzun vadeli büyüme hedeflerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.”