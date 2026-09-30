Aile hekimlerinden şiddete tepki: Cenazede sağlık çalışanı fotoğrafı görmek istemiyoruz

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mesai çıkışında aile hekimi uğradığı saldırı sonrası yaralandı. Saldırıya hekim sendikaları ve derneklerinden tepkiler geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Taner Balbay aile sağlığı merkezlerinin sağlık sisteminin en önemli hizmet noktalarından biri olduğuna dikkat çekerek her gün milyonlarca yurttaşın buralara başvurduğunu ancak bu merkezlerde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının şiddete karşı hâlâ yeterince korunmadığını belirtti.

"BUNUN ADI ÇALIŞMA ORTAMI DEĞİL"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sadece hastanelerin sorunu olarak gören anlayışı kabul etmediklerini ifade eden Balbay, "Aile sağlığı merkezleri de sağlık kuruluşudur. Aile hekimleri de sağlık çalışanıdır. Aile sağlığı çalışanları da sağlık çalışanıdır. O halde soruyoruz: ASM’lerde çalışan sağlıkçıların can güvenliği neden hâlâ güvence altında değil? Bir aile hekimi, hastasını muayene ederken kapının arkasından gelecek tehditten endişe ediyorsa, orada sağlık hizmetinin güvenliğinden söz edilemez. Bir hemşire veya ebe, görevini yaparken saldırıya uğrama korkusu yaşıyorsa, bunun adı çalışma ortamı değildir" dedi

"BİR LÜTUF DEĞİL DEVLETİN SORUMLULUĞU"

Sağlık çalışanını şiddete karşı korumanın bir lütuf değil devletin sorumluluğu olduğunu söyleyen Balbay, "Biz ASM’lere güvenlik görevlisi istemeyi bir ayrıcalık olarak görmüyoruz. Biz, sağlık çalışanının can güvenliğini istiyoruz. Aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin aldıkları güvenlik kamerasından başka güvenlik önlemi bulunmamaktadır. Panik butonu, güvenlik tedbirleri, kolluk kuvvetleriyle hızlı iletişim ve riskli bölgelerde gerekli fiziki güvenlik düzenlemeleri artık bütüncül bir sistem içinde ele alınmalıdır. Şiddet gerçekleştikten sonra “geçmiş olsun” demenin hiçbir anlamı yoktur. Şiddet uygulayana hızlı ve etkin ,caydırıcı hukuki tedbirler içeren yasalar biran önce çıkarılmalıdır.

Biz cenaze törenlerinde sağlık çalışanlarının fotoğraflarını görmek istemiyoruz. Biz saldırıya uğramış sağlık çalışanlarının görüntülerini görmek istemiyoruz. Biz “daha önce uyarmıştık” demek istemiyoruz. Önlem istiyoruz! Aile hekimleri tehdit altında, aile sağlığı çalışanları tehdit altında, ASM’ler savunmasız bırakılmış durumda.

Ve biz artık şunu açıkça söylüyoruz:

Bir ASM’de şiddet yaşanmasını bekleyip ondan sonra tedbir almak, tedbir değildir. Bu, ihmaldir. Sağlık Bakanlığı’nı ve ilgili tüm kurumları göreve çağırıyoruz. Aile sağlığı merkezlerinin güvenliği derhal yeniden ele alınmalı, ülke genelinde standart ve uygulanabilir bir güvenlik sistemi oluşturulmalıdır.

Çünkü bizim için mesele sadece güvenlik değildir. Mesele, sağlık çalışanının canıdır. Ve AHEF olarak sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanıncaya kadar bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sağlıkta şiddet kader değildir" diye konuştu.