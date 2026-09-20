Aile kavgası adliyede bitti: Damat ve kayınpeder tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayınpeder ile damat arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla olay kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin müdahalesinin ardından kavgaya karıştığı öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme sürecinin ardından şüphelilerden kayınpeder ile damat tutuklandı.

Gözaltına alınan diğer 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.