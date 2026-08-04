Aile kavgasında ateşlenen kurşun balkondaki komşuyu öldürdü

Mersin’in Akdeniz ilçesinde aile içinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşun, evinin balkonunda yaşananları izleyen İsmail Karaduman’a isabet etti. Ağır yaralanan Karaduman, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
BALKONDA YAŞANANLARI İZLİYORDU
Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre aile bireyleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında tabancayla ateş açıldı.
Silahtan çıkan kurşunlardan biri, evinin balkonunda yaşananları izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman’a isabet etti.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Karaduman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Karaduman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, aralarında Ömer Ç. ve Furkan Ç.’nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.