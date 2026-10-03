Aileler, Kartalkaya faciasında ölen 78 can için adalet nöbeti başlattı: ‘Bakanlık kürsülerini işgal edenler tarihin azabından kurtulamayacak’

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025’te yaşanan ve 36’sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından adalet arayışını sürdüren aileler, Ankara’da Anıtpark’ta bir araya geldi. Yakınlarının fotoğrafları ve anılarıyla nöbet başlatan aileler, yitirdikleri 78 yakınının anısına hazırlanan boş sandalyelere kırmızı karanfiller bıraktı. Aileler adına yapılan açıklamada, facianın üzerinden 619 gün geçmesine karşın acılarının ilk günkü gibi olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bizim için o gece bitmedi. İçimizdeki yangın sönmedi, acımız dinmedi. Her sabah aynı yokluğa uyanıyoruz” denildi. Aileler, adaletin sağlanacağına ilişkin inançlarının kendilerini ayakta tuttuğunu belirterek, dosyaların gecikmeler içinde kaybolmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

YARGITAY’A ‘OLASI KAST’ ÇAĞRISI

Ailelerin öncelikli taleplerinden biri, ana davada verilen ve Yargıtay’a taşınan kararların onanması. Açıklamada, özellikle “olası kast” kapsamında verilen mahkûmiyet hükümlerinin onanması istendi. Aileler, 78 yakınının yaşamını yitirdiği olayda ortaya konulan sorumlulukların hukuk önünde karşılığını bulmasını istedi.

BAKANLIKLARA SORUŞTURMA TALEBİ

Aileler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına bağlı kamu görevlilerinin sorumluluklarına ilişkin soruşturmaların da tamamlanmasını talep etti. Söz konusu dosyalarda iddianamelerin hazırlanarak yargılamaların başlamasını isteyen aileler, kamu görevlilerinin görevde bulunmasının hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını savundu.

‘HESAP SORMAK ERTELENEMEZ’

Adalet Bakanı’na da seslenen aileler, “Delillerin ve sorumlulukların gözler önünde olduğu bu dosyalarda aileler neden hâlâ iddianame bekliyor? 78 canın hesabının sorulması daha fazla ertelenemez. Biz hâlâ o gecedeyiz” diyerek; son sorumlu hesap verene kadar adalet arayışının sürdürüleceği vurguladı.

Aileler adına konuşan Avukat Yüksel Gültekin ise yaklaşık bir buçuk yıldır dava açılmasını beklediklerini belirterek Adalet Bakanı’na çağrıda bulundu. Gültekin, “Biz sade vatandaşlar olarak adalet istiyoruz. Sokağa dökülmek istemiyoruz. Fütursuzca bakanlık kürsülerini işgal edenler tarihin azabından kurtulamayacaklar” ifadelerini kullandı.