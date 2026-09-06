Ailesi 2 gündür her yerde arıyordu: Tarihi Titus Tüneli’nde bulundu

Hatay’da ailesinin iki gündür haber alamadığı 28 yaşındaki A.A., tarihi Titus Tüneli’nde bulundu.

Olay, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.A., aracıyla tarihi Titus Tüneli’nin yakınlarına gitti.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Tünel çevresinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek düşen A.A., mahsur kaldı.

Telefonunu aracında unuttuğu belirtilen A.A., bu nedenle kimseyle iletişim kuramadı ve iki gün boyunca tünelde kaldı.

AİLESİ HABER ALAMAYINCA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda tünelde mahsur kalan A.A. bulundu ve bulunduğu yerden kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerine teslim edilen A.A., ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

A.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.