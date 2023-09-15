Ailesinin adını yaşatmak istiyor

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:18

Antakya’daki 150 kişiye mezar olar Elit Apartmanı’nda eşi Sena ve kızları Ece Birce (6) ile Elif Eylül’ü (10) kaybeden, gazetemizin haberi ile tüm ülkenin yakından tanıdığı Mümtaz Gövce, eşini ve çocuklarının adını Hatay’da eğitimle yaşatmak istiyor.

Anaokulu, ilkokul etüt merkezi ve atölye yapımı için kaymakamlık ve valilikten izin alındığını belirten Gövce, “Ailemin adını yaşatmak ve gelecek nesillere sağlıklı eğitim için katkı sağlamak istiyorum. Malzemelerimiz var ancak konteyner bulamadığımız için eşyalar bir depoda tutuluyor. Konteyner desteği bekliyoruz, bu konuda bazı kişiler söz verdi ama bir gelişme yok” diye konuştu.

Gövce, “Hatay’ın Defne bölgesinde eğitim açığı daha fazla. Bu yüzden Batıayaz Kavşağı bölgesinde bulunan bölgeyi seçtik. Küçük kızım Ece için anaokuluna, büyük kızım için Eylül ilkokula ve fen bilgisi öğretmeni olan eşim için de onun alanında eğitime katkı sağlamak istiyorum. Konteyner konusunda yetkililerden destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmen ve çevreden yurttaşların da malzeme konusunda yardımcı olduklarına da değinen Gövce, ancak dört konteyner maliyetinin kendilerini zorladığını kaydetti.