Ailesiyle tartıştı, evini yaktı: 19 kişi mahsur kaldı!

Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:50

Güncelleme: 15.10.2023 - 09:50

Yangın Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1118 sokakta 7.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu şahıs ailesiyle tartıştığı için oturduğu evi yaktı.

Kısa sürede büyüyen dumanlar binayı sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 13 kişi ise ayakta tedavi edildi. Öte yandan oturduğu evi yakıp kayıplara karışan şahıs hakkında arama çalışmaları sürüyor.

“İNSANLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ”

Yangını ailesiyle tartışan birinin çıkardığını söyleyen bina sakini “Bu binada oturuyorum. Bir aile tartışıyormuş galiba çocuk kazayla yapmış. Çocuk kendi yakmış evi. Biz de mahsur kaldık. İnsanlar ölümden döndü” dedi.