Akademisyen cinayetine yayın yasağı kararı

Öğretim görevlisi Güven Çaprak’ın geçen cumartesi günü bir restoranda çıkan tartışma sırasında iş insanı Polat Aytaç tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmaya yayın yasağı getirildi.

DHA
30 Aralık 2022 Cuma, 21:46
Akademisyen cinayetine yayın yasağı kararı
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Ankara'da akademisyen Güven Çaprak'ın (40), arkadaşı olan iş insanı Polat Aytaç tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmaya yayın yasağı getirildi.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Polat Aytaç, 25 Aralık'ta, birlikte yemek yediği arkadaşı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Güven Çaprak'ı, iddiaya göre küfürlü konuştuğu için tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olayın ardından gözaltına alınan Aytaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara 9'uncu Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar olaya ilişkin yayın yasağı getirilmesine karar verdi.


Güven Çaprak Polat Aytaç Ankara

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