Akademisyen Emel Memiş'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Ankara’da NATO Zirvesi öncesi yapılan operasyon kapsamında 23 Haziran'da gözaltına alınan ve 25 Haziran'da Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş’in tutukluluk haline yapılan itiraz karara bağlandı.

BirGün’den Havva Gümüşkaya’nın haberine göre; Ankara 84’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Memiş’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Doç. Dr. Memiş’in avukatları tarafından sunulan itiraz dilekçesinde, tutuklama kararının tamamen soyut ve şablon gerekçelere dayandığı, kararda örgüt üyeliği iddiasını destekleyen tek bir somut olgunun dahi yer almadığı vurgulanmıştı.