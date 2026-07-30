Akademisyenlere güvenlik soruşturması

AKP milletvekillerinin imzasıyla 2 Temmuz’da TBMM Başkanlığı’na sunulan ve kamuoyunda “öğrenci affı” düzenlemesiyle gündeme gelen Yükseköğretim kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.

Genel Kurul’da görüşülmesi beklenen teklifin 26. maddesiyle, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nda değişiklik yapılarak yükseköğretim kurumlarında çalışacak öğretim elemanlarının da güvenlik soruşturmasına tabi tutulması öngörülüyor.

Düzenlemeyi Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, “Bilimsel liyakat yerine siyasal uyum öne çıkabilir” uyarısında bulundu. Gülez, mahkeme kararına dayanmayan değerlendirmelerin kişilerin göreve başlatılmamasına, atama süreçlerinin uzamasına ve hak kayıplarına, keyfi uygulamaları yol açabileceğine dikkat çekti.

Düzenlemenin özellikle genç araştırmacılar üzerinde baskı yaratacağını belirten Gülez, akademisyenlerin araştırma konuları, sendikal tercihleri ve toplumsal konulara ilişkin tutumları konusunda otosansür uygulamak zorunda kalabileceğine vurgu yaptı.