17 Aralık 2021 Cuma, 20:43

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69, LPG'de 70 kuruş zam yapılacağını açıklamıştı.

Akaryakıt istasyonlarında zam öncesi araç kuyruğu! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 17, 2021

Benzine dün gece de 56 kuruşluk zam yapılmıştı.

Zammın uygulanmasından önce, akşam saatlerinde Türkiye’nin birçok yerinde akaryakıt istasyonları önünde araç kuyrukları oluştu.