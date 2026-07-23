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Akaryakıt istasyonunda tartışma: 2 kardeşi tabancayla vurdu

Akaryakıt istasyonunda tartışma: 2 kardeşi tabancayla vurdu

23.07.2026 15:16:00
Güncellenme:
DHA
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Akaryakıt istasyonunda tartışma: 2 kardeşi tabancayla vurdu

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde akaryakıt istasyonunda aracına yakıt dolumu yapan A.T., arkasında sıra bekleyen araçtaki O.Y. ve S.Y. isimli kardeşleri çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vurup yaralandı. Polonya’dan geldiği belirtilen gurbetçi A.T. gözaltına alındı.
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Olay, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Dörtdivan mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Polonya’dan Türkiye’ye gelen gurbetçi A.T., WU 3832P plakalı cipiyle istasyonda akaryakıt aldığı sırada, bilinmeyen bir nedenle arkasındaki 06 SB 468 plakalı otomobilde bulunan O.Y. ve S.Y. isimli kardeşlerle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.T. tabancayla 2 kardeşe ateş açtı. O.Y. ve S.Y. bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşler, yapılan müdahalelerin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

A.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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