Akaryakıt istasyonunda tartışma: 2 kardeşi tabancayla vurdu

Olay, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Dörtdivan mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Polonya’dan Türkiye’ye gelen gurbetçi A.T., WU 3832P plakalı cipiyle istasyonda akaryakıt aldığı sırada, bilinmeyen bir nedenle arkasındaki 06 SB 468 plakalı otomobilde bulunan O.Y. ve S.Y. isimli kardeşlerle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.T. tabancayla 2 kardeşe ateş açtı. O.Y. ve S.Y. bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşler, yapılan müdahalelerin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

A.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.