Akbank, yapay zekâda 'agentic' döneme geçiyor: Otonom karar alan sistemlerle yeni bankacılık modeli

Gökçay, Akbank Mobil’de kullanılan yapay zekâ destekli Akbank Asistan’ın bu dönüşümün en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirterek, asistanın müşteri beklentilerini anlayabildiğini, binden fazla bankacılık işlemine destek verdiğini ve birçok işlemi tamamen otonom şekilde sonuçlandırdığını ifade etti. Yılda 170 milyonun üzerinde etkileşim alan Akbank Asistan’ın artık bir “yapay zekâ aracısı” gibi müşteri adına işlem yapan yeni bir bankacılık deneyimi sunduğunu vurguladı.

“YAPAY ZEKÂ İŞ ARKADAŞI” DÖNEMİ

Gökçay, kurum içi süreçlerde de benzer bir dönüşüm yaşandığını anlattı. Akbanklı Asistan’ın çalışanların sorularını hızlı bir şekilde yanıtlayarak operasyonel yükü azalttığını, öğrenme yeteneğiyle her gün daha iyi performans gösteren bir “yapay zekâ iş arkadaşı” haline geldiğini söyledi. İnsan ve kültür süreçlerine özel geliştirilen 1Bilen adlı agentic yapının ise çalışanlarla doğal diyalog kurabildiğini ve ihtiyaç duyulan işlemleri otomatik gerçekleştirebildiğini belirtti.





İLETİŞİM MERKEZİNDE YAPAY ZEKÂ ODAKLI DÖNÜŞÜM

Gökçay, iletişim merkezinde de yapay zekâ asistanlarının devreye alındığını ve standart iş akışlarının dijitalleştirildiğini ifade etti. Bu sayede müşteri temsilcilerinin daha stratejik noktalarda görev aldığı yeni bir iş modeline geçildi. Banka, kişiselleştirilmiş ve proaktif hizmet anlayışıyla yıl sonuna kadar gerçek zamanlı otonom yapay zekâ kabiliyetlerini müşterilere sunmayı hedefliyor.

BULUT VE MİKROSERVİS YATIRIMLARI YAPAY ZEKÂYA GÜÇ VERDİ

Akbank’ın son 5 yılda yaptığı bulut ve mikroservis yatırımlarının, bugün karmaşık yapay zekâ modellerinin entegre edilmesinde büyük avantaj sağladığını ifade eden Gökçay, bu altyapının ölçeklenebilir, güvenli ve modüler bir sistem sunduğunu söyledi. Bu sayede hem inovasyon hızı arttı hem de yapay zekânın bankacılık süreçlerine güvenli şekilde uyumlanması sağlandı.

YAPAY ZEKÂYI KÜLTÜRE ENTEGRE ETMEK

Yeni dönemde Akbank’ı rakiplerinden ayıracak en önemli unsurun, yapay zekânın kurum kültürüne tamamen entegre edilmesi olacağını vurgulayan Gökçay, 2.500’ü aşkın teknoloji uzmanına modern araç setleri sağladıklarını, her Akbanklının kendi yapay zekâ asistanını üretebildiği bir öğrenme kültürü oluşturduklarını söyledi.

Gökçay, önümüzdeki dönemde üretken ve agentic yapay zekânın kredi, yatırım ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda daha yaygın kullanılacağını ve akıllı asistanların bankacılık deneyimini derinden dönüştüreceğini ifade etti.