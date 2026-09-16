Akbelen'deki 'acele kamulaştırma' davası: Danıştay Savcısı'ndan 'kamu yararı' yönünde mütalaa

Danıştay 6. Dairesi, Akbelen'deki 7 köyün sınırları içinde yer alan zeytinlik ve tarım alanlarının "acele kamulaştırmasını" içeren Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptal istemini duruşmalı olarak görüştü. Duruşmanın ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen hak savunucuları, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) önünde bir araya geldi.

Akbelen avukatı İsmail Hakkı Atal, duruşma sürecine ve hukuki gelişmelere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Atal, 9 Ocak 2026'da zeytinlik ve tarım arazisi niteliğindeki 679 parsel arazi için acele kamulaştırma kararı çıkarıldığını, kendilerinin de bu 679 parselden 104 parsel aleyhine Cumhurbaşkanlığı Kararı'na karşı iptal davası açtıklarını hatırlattı. Atal, bugün yapılan duruşmada Danıştay Savcısı'nın söz konusu kararda "kamu yararı" bulunduğu yönünde mütalaa verdiğini söyledi. Şu anda tüm parseller için sürecin durduğunu kaydeden Atal, mahkemenin kararını yaklaşık 20 gün veya en geç bir ay içerisinde açıklayacağını kaydetti.

"ŞİRKETİN BİR YILDA KAÇ LİRA KAZANDIĞINI AÇIKLAYAMADILAR"

MAPEG'i "sömürge madenciliği kurumu" olarak nitelendiren ve toplumsal maliyet analizi yapılmadan maden ruhsatları verildiğini savunan Atal, duruşmada dile getirdikleri verileri ve şirketin kazancına ilişkin şunları söyledi:

"Avrupa Sağlık ve Çevre Birliğinin bilimsel çalışmasına göre bu Yeniköy-Kemerköy termik santrallerinin her yıl öldürdüğü, hasta ettiği, kanser ettiği insanlar sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yılda 80 milyar lira para harcıyor. Ve biz şunu sorduk duruşmada: 80 milyar lira devletin bu termik santral nedeniyle zararı var. Şunu sorıyoruz: 'Bu termik santral, YK Enerji yılda kaç lira para kazanıyor?' Biz bununla ilgili bir bilgi bulamadık çünkü. Davalı vekilleri burada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vekili, MAPEG'in Genel Müdürü bu konuda bir açıklama yapsınlar veya YK şirketi'. İki defa ısrarlı talepte bulunmama rağmen şirketin kaç lira kazandığı yönünde bir beyanda bulunamadılar."

"MAPEG GENEL MÜDÜRÜ ŞİRKETİN AVUKATI GİBİ KONUŞTU"

Duruşmaya katılan MAPEG Genel Müdürü'nün açıklamarına tepki gösteren Atal, Genel Müdürün "Biz bu Zeytin Kanunu'nu aşamadık. Zeytin Kanunu'nu aşamadığımız için böyle bir taslak hazırladık. Biz bu yasayı biz hazırladık" şeklindeki ifadelerine "hayret" ettiklerini belirtti. MAPEG Genel Müdürü'nün şirketin avukatı gibi konuştuğunu ileri süren Atal, şöyle devam etti:

"MAPEG yasayı çıkartıyorsa, MAPEG yasayı hazırlayıp oradan tak diye çıkartılıyorsa o zaman Meclis niye var? Milletvekilleri niye var? MAPEG müdürü gitsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tek başına otursun. Madenciler için istediği yasayı çıkartsın. İstediği yasayı Cumhurbaşkanlığına sunsun. Demek ki dedik, Cumhurbaşkanlığını aldatmış. Bütün bu toplumsal maliyet analizini, sağlık harcamaları giderini saklayarak Cumhurbaşkanlığının önüne sahte bir dosya sunmuş MAPEG müdürü şirket için çalışarak ve ondan sonra da arkasından bu bizim dava açmak zorunda kaldığımız, bu kadar köylünün perişan olduğu acele kamulaştırmanın iptali davasını açmak zorunda kaldık.

"KAMU YARARI KARARI GEÇERSİZ VE YETKİSİZ KURUMLARCA ALINDI"

Bunlar 2024'te MAPEG'e kamu yararı kararı aldırıyorlar. Cumhurbaşkanı kararı o kamu yararı kararına dayanarak çıkartılıyor, onun altlığı. Ama MAPEG kamu yararı kararını çıkarttığı zaman Akbelen'deki, İkizköy'deki, Karacahisar'daki zeytinlikler Zeytin Yasası'nın koruması kapsamında. Henüz Zeytin Yasası 2025 Haziran-Temmuz ayında çıkartılan, biliyorsunuz, AKP-MHP ortaklarının çıkarttığı yasayla delindi. Ve dolayısıyla henüz o yasa çıkartılmadığı için Zeytin Yasası'nın koruması kapsamında olduğundan o kamu yararı kararı geçersiz. Diğer taraftan kamu yararı kararını da alması gereken kurum almamış. MAPEG'in o kamu yararı kararını alma yetkisi yok. Bunu alması gereken Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıydı."