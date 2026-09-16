Akbelen Ormanı için kritik duruşma bugün görülecek, yurttaşlar ise adalet istiyor: 'Burada kamu yararı yok'

Muğla Milas’ta termik santrallara kömür sağlanması için yapılan acele kamulaştırma kararına karşı açılan davalar bugün 09.30’da Danıştay 6. Dairesi’nde görülecek. Acele kamulaştırılan 200 parsele ilişkin açılan 96 davada Danıştay 6. Dairesi, maden üretiminin sürdürülmesiyle enerji arzı ve ekonomik gerekçelerin olağan kamulaştırma ihtiyacını açıklayabileceğini ancak istisnai bir yöntem olan acele kamulaştırma için gerekli “acelelik halini” ortaya koymadığını belirterek yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi temmuz ayında, taşınmazlara el konması ve bedel tespitine ilişkin dosyalarda Danıştay’daki iptal davaları kesinleşinceye kadar yargılamaların durdurulması karar vermişti.

‘BİZ MORAL OLSUN’

Duruşma öncesi köylüler Ankara’da bir araya gelecek. Cemal Süreya Parkı’nda buluşacak yurttaşlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) önünde “Köylü Kürsüsü” kuracak. Köylülerin avukatı Arif Ali Cangı, “Kömür için köylerden, zeytinliklerden, sudan ve yaşamdan vazgeçilemez” diyerek “Danıştay acelecilik koşulunun olmadığına karar verdi.

Duruşma acele kamulaştırmanın iptali şeklinde sonuçlanır ise yurdundan ettirilen, mülksüzleştiren uygulamalara bir ders olacak. Akbelen direnişi gibi önemli bir direniş alanında bu acele kamulaştırmanın yapılması ‘Ne yaparsanız yapın sonuçta yine amaca ulaşılır’ mesajı vermeye yönelik bir işlem olduğu için iptali aslında ekoloji hareketinde bir önemli bir kazanım olacak. Yani acele kamulaştırmaların yarattığı tahribatın önlenmesi bir emsal karar olacağı gibi aynı zamanda ekolojik hareketler için de moral verecek bir sonuç doğuracak” ifadelerini kullandı.

Kasımda Antalya’da COP31’in toplanacağını ve eş başkanın da bakan Murat Kurum olduğunu hatırlatan Cangı, “Başlı başına Akbelen İkizköy bölgedeki acele kamulaştırma, COP31 için verilen sözleri inkârı niteliğinde. Bunu da bütün dünya kamuoyunun bilmesinde yarar var. Bir anlamda bu dava Türkiye’nin COP31’deki sınavının da bir parçası olacak” dedi.

RAPORLARLA YANIT VERDİ

Enerji arz güvenliği iddialarına da TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası tarafından yayımlanan raporla yanıt veren Arif Ali Cangı, “Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy termik santrallarının tamamen devreden çıkarılmasının dahi Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin enerji arz güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı ortaya konmaktadır. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) 2005 yılında bölgede yaptığı incelemeler ulaştı elimize. DSİ, yeraltı sularına ilişkin bir inceleme yapmış ve raporda Akbelen’in altının su kaynağı olduğu ve oradan sağlanan suların bölgenin su ihtiyacını karşılaması önemli bir kaynak olduğu vurgulanıyor” dedi.

Cangı, “Bu devletin suya ilişkin en önemli kurumu olan DSİ tarafından uyarı da yapıldı. Bu da acele kamulaştırmanın kamu yararına olmayacağı, kamulaştırmanın sebebi olan madencilik faaliyetinin bölgede ciddi bir ekolojik yıkama yol açacağının bir göstergesi” diye konuştu.