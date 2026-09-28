Akdeniz’in derinliklerinde 2100 yıllık tarih: Antik dünyanın en lüks sofra takımları bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Adrasan’da yaklaşık 2100 yıllık gemi batığında yürütülen kazılarda antik dünyanın en lüks sofra takımlarının gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada "Akdeniz’in derinliklerinden 2100 yıllık sofra takımlarını gün yüzüne çıkarıyoruz. Antalya Adrasan’da 2025 yılında başlattığımız sualtı kazılarında, seramik yüklü gemi batığından bugüne kadar binlerce eser çıkardık. 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kâse ve tepsiler, dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne seriyor. Arsuz’un antik adıyla Rhosus seramikleri, Romalı ünlü hatip Çiçero’nun dostu Attikus için verdiği siparişle mektuplarına da konu olmuştu. Sandıklara yerleştirilirken aralarına konulan kil sayesinde günümüze sağlam ulaşan bu eserler, Anadolu’nun üretim ustalığını ve Akdeniz’in ticaret geçmişini bugüne taşıyor. 42-55 metre derinlikte, sualtı robotlarının desteğiyle çalışmalarını sürdüren kazı ekibimize ve mavi vatanımızın kültürel mirasını ortaya çıkaran tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.





122 FARKLI FORM BULUNDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre batığın ana yükünü Antakya kökenli tabak ve kaseler oluşturuyor. Hatay’ın Arsuz ilçesinde, antik adıyla Rhosus’un kıyılarında üretildiği düşünülen eserler arasında kuruyemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve çeşitli boyutlarda tepsiler bulunuyor. Toplam 122 farklı form ve boyuttaki seramik ürün, dönemin zengin sofra kültürünü yansıtıyor. Özellikle Roma’da talep gören ürünler, Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyor. Batıkta, Ege’deki bazı adalarda üretildiği düşünülen amforalar da bulundu. Farklı üretim merkezlerine işaret eden buluntular, geminin taşıdığı yükün çeşitliliğini ortaya koyuyor.





ARALARINA KONULAN KİL KORUDU

Açıklamada ayrıca batıktaki tabak ve kaselerin günümüze iyi durumda ulaşmasının ardında, yükleme sırasında uygulanan bir yöntem bulunduğu belirtildi. Buna göre; seramikler ahşap sandıklara yerleştirilmeden önce aralarına kil konuldu. Bu uygulama, gemi batarken eserlerin kırılmasını önleyerek binlerce yıl boyunca korunmalarına yardımcı oldu. Denizden çıkarılan tabak ve kaseler, dönemin işçiliğini ve biçim özelliklerini de gözler önüne serdi.





ROMA'YA GİDERKEN FIRTINADA BATTI

Öte yandan gemide bulunan Antakya kökenli MÖ 1'inci yüzyıl sikkeleri, batığın tarihlendirilmesine ışık tutuyor. Bulgular, geminin MÖ 1'inci yüzyılın ortalarında Antakya, Ege, Yunanistan ve İtalya kıyıları arasındaki ticaret ağı içinde faaliyet gösterdiğine işaret ediyor. Arsuz’dan yola çıktığı düşünülen geminin, Roma’ya doğru ilerlerken fırtına sırasında bir sığlığa çarparak battığı tahmin ediliyor. Adrasan açıklarındaki batıkta, sualtı arkeologlarının robotların da desteğiyle yürüttüğü kazı çalışmaları devam ediyor.