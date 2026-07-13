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Akılalmaz olay: 16 yaşındaki çocuk, oyunda 'seviye atlamak' için çamaşır suyu içti

Akılalmaz olay: 16 yaşındaki çocuk, oyunda 'seviye atlamak' için çamaşır suyu içti

13.07.2026 11:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Akılalmaz olay: 16 yaşındaki çocuk, oyunda 'seviye atlamak' için çamaşır suyu içti

Ankara’da 16 yaşındaki Y.D. oynadığı bilgisayar oyununda ‘seviye atlamak’ için 1 şişe çamaşır suyu içti. Kaldırıldığı hastanede ölümden dönen Y.D.'nin başına gelenler üzerine ailesi suç duyurusunda bulundu.

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Ankara’da yaşayan 16 yaşındaki Y.D, çevrimiçi bir bilgisayar oyununda tanıştığı kişilerin yönlendirmesiyle akılalmaz bir eyleme kalkışarak ölümün kıyısından döndü.

Yaklaşık 2 yıldır oynadığı silah ve şiddet içerikli oyunda tanıştığı kişilerin ağına düşen çocuk, komşularının dikkati ve erken müdahalesi sayesinde hayata tutundu.

ATV Haber'in aktardığına göre, oyundaki kişilerin direktiflerine harfiyen uymaya başlayan Y.D’den ilk olarak cep telefonunu çöpe atması istendi. Bu talimatı yerine getiren genç, ailesi ve çevresiyle olan iletişimini tamamen kaybederek onu yönlendiren kötü niyetli kişilerin kontrolüne girdi.

ÇAMAŞIR SUYU İÇTİ

Tehlikeli oyunun ilerleyen aşamalarında durum hayati bir boyut kazandı. Kendisini yönlendiren sanal kişilerden gelen talimatları sorgulamadan uygulayan çocuk, oyunda "seviye atlamak" vaadiyle bir şişe çamaşır suyu içti. Bu eylemin ardından fenalaşan çocuğun imdadına komşuları yetişti. Komşuların durumu fark edip hızla ambulans çağırması sayesinde hastaneye yetiştirilen genç, mutlak bir ölümden kurtarıldı.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Yaşanan olayın ardından aile, sorumluların adalet önüne çıkarılması için suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından diğer ebeveynlere seslenen baba B.D, çocuğunun bu oyunu iki yıldır oynadığını, şüphelilerinse "Biz oyun arkadaşıyız" kisvesi altında küçük kızına da ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

İlgili Konular: #bilgisayar #bilgisayar oyunu

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