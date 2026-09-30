Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akılalmaz uyuşturucu sevkıyatı: Yurtdışından yutma yöntemiyle getirip kargolamışlar!

Akılalmaz uyuşturucu sevkıyatı: Yurtdışından yutma yöntemiyle getirip kargolamışlar!

30.09.2026 10:11:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Akılalmaz uyuşturucu sevkıyatı: Yurtdışından yutma yöntemiyle getirip kargolamışlar!

Nevşehir merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yurtdışından yutma yöntemiyle uyuşturucu getirdiği ve kargo ile farklı illere sevk ettiği belirlendi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların deşifre edilmesine yönelik 4 ay teknik ve fiziki takipli çalışma yürüttü. Çalışmada şüphelilerin, uyuşturucu satışını anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformlarından organize ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin uyuşturucuları kargo ile farklı illere gönderdikleri ve yurtdışından kuryeler aracılığıyla da yutma yöntemiyle ülkeye soktukları da belirlendi.

35 ŞÜPHELİYE EŞZAMANLI OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, belirlenen adreslere operasyon başlattı. Nevşehir merkez ile Derinkuyu, Gülşehir, Avanos ve Acıgöl ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Antalya’da eşzamanlı baskınlar yapıldı. Toplam 35 şüpheliye ait 36 adrese yapılan operasyonda; 214 personel görev aldı. Aramalarda 3 insansız hava aracı (İHA) ve 3 narkotik köpeği de kullanıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Adreslerde; 1 kilo 600 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram esrar, 134,73 gram kannabinoid, çok sayıda sentetik ve uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit (TL, Euro ve İran riyali) ele geçirildi. Suç unsuru maddelere adli makamlara sunulmak üzere el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin, emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İlgili Konular: #Operasyon #uyuşturucu #Nevşehir #gözaltı

İlgili Haberler

Sakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu... 20 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi: 2 tutuklama
Sakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu... 20 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi: 2 tutuklama Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kilo 582 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 35 adres ve 2 tekneye baskın
Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 35 adres ve 2 tekneye baskın Antalya'nın Serik ilçesinde fuhuş soruşturması kapsamında 35 adres ve 2 tekneye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında iş insanları ve turizmcilerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 16 şüpheli yakalandı.
MSB açıkladı: Van'da tam 412 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
MSB açıkladı: Van'da tam 412 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildiği bildirildi.