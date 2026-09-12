Akın Gürlek bakanlıkta geçirdiği 7 ayda hiçbir önergeye yanıt vermedi: Gürlek’ten hâlâ yanıt yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 Şubat’ta Meclis’te yapılan gergin oturumda AKP’li milletvekillerinin oluşturduğu çemberin içinde yemin ederek bakanlık görevine başladı. Gürlek, bakanlıkta geçirdiği 7 ay boyunca Meclis Başkanlığı’na kendisinin yanıtlaması istemiyle sunulan hiçbir soru önergesine yanıt vermedi. Meclis’in verilerine göre, Gürlek’in süresi içinde yanıtlamadığı önerge sayısı 900’ü aştı. Gürlek’in yanıtlamadığı önergelerin içeriklerine bakıldığında kamuoyunun da merak ettiği pek çok başlıkta sorular olduğu görülüyor.

GİZLİ TANIK BEYANLARIYLA İLGİLİ SORULAR

Örneğin; İBB davalarındaki gizli tanık ifadeleriyle ilgili Gürlek’e yöneltilen bir önergede “İBB dosyasında gizli tanık beyanlarının soyut, genel ve doğrulanmamış ifadelerden ibaret olduğu, buna rağmen soruşturmanın ve tutuklamaların temel dayanağı haline getirildiği iddiası doğru mudur?

Gizli tanık beyanlarının hangi somut delillerle desteklendiği ve bu beyanların çapraz sorgu yoluyla test edilip edilmediği konusunda bakanlığınızın bilgisi var mıdır?

Etkin pişmanlık ifadelerinin belirli sanıklar aleyhine benzer kalıplarla üretildiği ve tahliye kararlarıyla ödüllendirildiği iddiaları hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma başlatılmış mıdır?” gibi sorular yer alıyor.

Aynı önergedeki “Eşler, çocuklar, kardeşler ve diğer aile bireylerinin soruşturma sürecine dahil edilerek sanıklar üzerinde baskı oluşturulduğu iddiaları araştırılmış mıdır?” sorusu da yanıtsız bir şekilde Meclis kayıtlarında bekliyor.

BİRÇOK BAŞLIKTA YANITSIZ ÖNERGE

Gürlek’in yanıtlamadığı bir başka önergede komedyen Deniz Göktaş’la ilgili “Ölü Deniz isimli stand-up gösterisinde milli güvenliği tehdit eden unsur tam olarak nedir?” sorusu yer alıyor. Bunların dışında Gürlek’in yanıtlamadığı önergeler arasında nafaka hakkı, cezaevlerinde çıplak arama iddiaları, Ankara’da düzenlenen NATO zirvesi öncesi yapılan tutuklamalar ve gözaltılar gibi başlıklar da bulunuyor.