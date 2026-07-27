Akın Gürlek duyurdu... Mersin'de 2 ayrı soruşturma: 80 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık etmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturmaya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"MASAK'tan temin edilen banka hesap verileri üzerinde yapılan incelemelerde toplam 7 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık etmek amacıyla kurulduğu değerlendirilen suç örgütü yapılanması içerisinde 'Saha Grubu' ve 'Havale Ofis Grubu' adı altında faaliyet gösterildiğine ilişkin bulgular elde edilmiştir. Bu yapılanmalar içerisinde yer aldıkları tespit edilen; Mersin'de 20, İstanbul’da 1, Hatay'da 2 ve Çankırı'da 1 olmak üzere toplam 24 şüphelinin ikamet adresine yönelik 27 Temmuz 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir."

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 56 şüphelinin tespit edildiği diğer soruşturmaya ilişkin paylaşılan bilgiler ise şöyle:

"Şüphelilerin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşlarına ait hesapları üzerinde yapılan incelemelerde toplam 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 lira 68 kuruş işlem hacmi bulunduğu belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında; Mersin merkezde 43, Erdemli'de 1, Tarsus'ta 1, Silifke'de 1, Adana'da 1, Antalya'da 1, İzmir'de 1, Kilis'te 1, Mardin'de 1, Siirt'te 1, Tekirdağ'da 1 şüphelinin adresi tespit edilmiştir. Tespit edilen şüphelilerden 4'ünün ceza infaz kurumunda bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu belirlenmiştir.

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, yasa dışı bahis para transferlerinde 'Finans Ofisi' olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 adres ile şüphelilere ait 50 ikamet adresi olmak üzere toplam 53 adrese yönelik 27 Temmuz 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon başlatılmıştır."

20 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ

Her iki soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, soruşturmalara konu işlem hacminin yaklaşık 20 milyar TL olduğu belirtildi.

Soruşturmalar, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığın koordinasyonunda çok yönlü olarak sürüyor.