Akın Gürlek duyurdu: Yargıda yeni dönem başladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 Adli Yılı'nın başlamasıyla birlikte 135 Alo Adalet Hattı'nın hayata geçirildiğini açıkladı. Pilot uygulama Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargı hizmetlerinin "daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getirilmesi için" yeni adımlar atıldığını öne sürdü.

5 YILIK DAVALAR İÇİN BAŞVURU İMKÂNI

Yeni adli yılın ilk günü itibarıyla saat 10.00'da hizmete başlayan 135 Alo Adalet Hattı üzerinden vatandaşlar, belirli süreyi aşan dava ve soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabilecek.

Pilot uygulama kapsamında; 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların başvuru yapabileceği belirtildi.

TÜRKİYE GENELİNE YAYGINLAŞTIRILACAK

Bakan Gürlek, uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak yürütüleceğini, en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Gürlek, uygulamayla yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlanmasının ve adaletin zamanında tecelli etmesinin amaçlandığını ifade etti.

Gürlek, yeni adli yılın adaletin daha hızlı ve etkin şekilde tecelli ettiği bir dönem olmasını temenni ederek, 135 Alo Adalet Hattı'nın bu hedefe önemli katkı sunacağını belirtti.