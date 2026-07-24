Akın Gürlek'ten 'AHBAP' açıklaması: 'Deprem zamanı 245 milyon dolar para toplandığı belirlendi'

Adalet Bakanı Akın Gürlek TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınması ile başladı. Şile Belediyesi soruşturması sonrası MASAK raporu hazırlandı.

Ahbap Derneği için deprem zamanı 245 milyon dolar para toplandığı belirlendi.

Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti. Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar.

Ahbap soruşturması genişleyebilir. İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın hayır paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur.

Çok büyük bir organizasyon var burada. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor.

"MUHSİN YAZICIOĞLU’NUN ÖLÜMÜNDE FETÖ İZİ VAR”

Soruşturmada deliller FETÖ tarafından bu işin yapıldığı yönünde. Yazıcıoğlu, FETÖ’nün hedefindeydi. FETÖ organizasyonu ile cinayet işlendiği yönünde ciddi şüphe var. F-4 uçağından dolayı helikopterin düştüğü konusunda bir kanıt oluştu. Pilotun eşinin, Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Gülistan Doku hem Tunceli Başsavcılığımız hem de Erzurum Başsavcılığımız iki başsavcılık bakıyor. Orada bir vali olduğu için valilerle ilgili soruşma yapma yetkisi en yakın il başsavcılığına ait. Ona Erzurum Başsavcılığı bakıyor. Bir de suçun işlendiği yer Tunceli Başsavcılığı'na bakıyor. En son bildiğim kadarıyla yeni bir operasyon yapıldı. Burada o dönemki Tunceli valisinin eşi Koruyucular, bir kısım hastane kayıtları silen personel şu an gözaltında ya da tutuklamaya sevk edildi diye biliyorum gelmeden. Soruşma devam ediyor.

Özellikle Umut Altaş var. Bununla ilgili bizim kilit ismimiz bu. Kırmızı bülten çıkartmıştık. Biliyorsunuz şu an Amerika'da, ABD'de tutuklandı. Cezaevinde görüştüğü bir şahsın ses kaydı dosya delil olarak sunuldu. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Burada özellikle Umut Altaş'ın çok önemli itirafları var. Ama tabii Umut Altaş'ın biz ısrarla Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Burada ABD makamlarıyla da görüştük. Orada bir iade yargılaması yapılıyor. Şu an olumlu gidiyor süreç. Umut Altaş bence olayın en önemli görgü tanığı. Özellikle çocuğun, yani şüpheli şahsın yakın arkadaşı. Aynı zamanda Gülistan Doku'nun da yakın arkadaşı. Burada Gülistan Doku hayatının baharında. gencecik bir kardeşimiz. Umutları var, geleceği var. Aynı şekilde Rojin Kabaiş, diğer kardeşlerimizin de dosyalarını ele aldık. Gülistan Doku'da şu an devam eden bir süreç var. İki başsavcılığımız devam ediyor."