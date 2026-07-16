Akın Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama: 'Her kuruşun hesabı verilmelidir'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da adli yargı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gürlek'in gündeminde; aralarında Haluk Levent'in de olduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturması vardı.

Yardımlaşma duygusunun istismar edilemeyeceğini belirten Gürlek, "Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, unvan veya sosyal medya nüfuzu; kanunların ve bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir" dedi.

"HİÇBİR YAPI MUAF DEĞİL"

Gürlek, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Milletimizin güveniyle faaliyet yürüten hiçbir yapı, devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez. Ahbap soruşturması aydınlatılacak. Hiçbir yapı devletin denetiminden muaf değildir. Vatandaşlarımız müsterih olsun hiçbir bağışın istismar edilmesine izin verilmeyecek. Toplumumuzun huzuru için tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de arasında olduğu 14 kişi bu gece tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda çok sayıda adrese baskın yapılmış, dijital materyallere el konulmuştu. Başsavcılık, MASAK raporları ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda Ahbap Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını soruşturduğunu açıklamıştı.

Dosyada ayrıca Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında yüksek tutarlı işlem yaptığı ve Ahbap Derneği hesaplarından asistanı olduğu öne sürülen Yeliz Kaya'nın hesabına para aktarıldığı iddiaları da yer alıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner ise söz konusu para transferlerinin borç ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini savunmuştu.