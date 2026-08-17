Akın Gürlek'ten Süleymancılar açıklaması: 'Dini değerler suç faaliyetlerinin kalkanı haline getirilemez'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Süleymancılar cemaatine yönelik "Alihan Kuriş Suç Örgütü" ismi ile yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, "İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez" ifadelerini kullandı.

Gürlek, vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da kararlılıklarını sürdürdüklerini belirtti.

"MÜCADELENİN ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini, kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir.

Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez. Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Alihan Kuriş Suç Örgütü" ismi ile yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si hakkında tutuklama, 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Şüphelilerden; cemaatin lideri Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse tutuklanmıştı.

Şüphelilerden, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilmişti.