Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü

Türk basınının simge ismi, gazetemizin unutulmaz yazarı Uğur Mumcu'nun ailesi, Uğur Mumcu suikastına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü.

Bakan Gürlek, Uğur Mumcu’nun ailesinin talebi üzerine bugün saat 11.30'da aileyi kabul etti.

Görüşmeye Uğur Mumcu'nun eşi Eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür Mumcu ve aile avukatı Turgut Kazan katıldı.

GÜLDAL MUMCU'DAN AÇIKLAMA

Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, görüşmeye ilişkin Halk TV'ye konuştu. Güldal Mumcu, "Biz, tetikçilerin ve azmettiricilerinin kim olursa olsun ortaya çıkarılması yönündeki talebimizi ilettik. Sayın adalet Bakanı da 'arkasında kim olursa olsun , bağlantıları ne olursa olsun ortaya çıkması için elimizden geleni yapacağız' dedi" ifadelerini kullandı.

Mumcu şunları söyledi:

''Görüşme olumlu geçti. Biz, tetikçilerin ve azmettiricilerinin kim olursa olsun ortaya çıkarılması yönündeki talebimizi ilettik. Sayın adalet Bakanı da tetikçilerin arkasında kim olursa olsun , bağlantıları ne olursa olsun ortaya çıkması için elimizden geleni yapacağız dedi. Hem sayın bakanı hem de bu işle görevlendirilmiş ekibi olumlu bulduk. Umarım 33 yıl sonra bu cinayetin tüm bağlantıları ve azmettiricilerini tam manasıyla öğrenmiş oluruz.''