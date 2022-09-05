Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:51

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dün akşam saatlerinde Kahta Çayı’nda meydana gelen olayda çay kıyısına giden iki arkadaştan Mehmet Kalaycı, serinlemek için suya girdi. Kalaycı’nın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşı Mustafa Batmaz da suya girdi. Ancak Batmaz da akıntıya kapıldı. Mehmet Kalaycı, yurttaşlar tarafından kurtarılırken, Batmaz’a ise ulaşılamadı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin 4 saatlik çalışmasıyla Mustafa Batmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Laborant olan evli ve 1 çocuk babası Batmaz’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu. Tedavisi süren Mehmet Kalaycı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.