AKOM açıkladı: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için 30 Temmuz Perşembe gününü kapsayan hava durumu ile haftalık tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre kentte hafta boyunca yağış beklenmezken, kuzeyli yönlerden esecek kuvvetli poyrazın zaman zaman etkisini artıracağı bildirildi.

AKOM’un verilerine göre bugün İstanbul’da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 24 derece, öğle saatlerinde 28 derece, akşam 24 derece ve gece 20 derece olacak. Nem oranının gün içinde yüzde 40 ila 70 arasında değişmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü.

POYRAZ ZAMAN ZAMAN FIRTINA HIZINA ULAŞACAK

Raporda, hafta boyunca gökyüzünün çoğunlukla güneşli olacağı belirtilirken, kuzeyli (poyraz) yönlerden esecek rüzgarın 40 ila 60 kilometre/saat hızla etkili olacağı ve yer yer kuvvetli eseceği tahmin edildi. Yağış beklenmeyen kentte hava sıcaklıklarının genel olarak 28 ila 30 derece aralığında seyredeceği öngörüldü.

HAFTA SONU AÇIK VE AZ BULUTLU HAVA

AKOM’un haftalık tahminine göre cuma, cumartesi ve pazar günleri az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Bu günlerde en düşük sıcaklıkların 20-21 derece, en yüksek sıcaklıkların ise 29-30 derece arasında olması bekleniyor.

Haftanın ilk gününde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin edilirken, salı ve çarşamba günleri yeniden az bulutlu ve açık gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların yeni haftada kademeli olarak artarak en yüksek 33 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.