AKOM açıkladı: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, kente ilişkin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre İstanbul'da bugün yağış beklenmezken, parçalı bulutlu havanın etkili olması ve sıcaklığın öğle saatlerinde 32 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Hafta boyunca sıcaklıkların 30 ila 33 derece arasında seyredeceği, pazar günü ise yerel ve kısa süreli sağanak yağışların görülebileceği öngörülüyor.

PARÇALI BULUTLU GÖKYÜZÜ HAKİM OLACAK

AKOM'un değerlendirmesine göre, bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak.

Öğle saatlerinde 32 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklığın, akşam 25, gece saatlerinde ise 23 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Gün boyunca kent genelinde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.