AKOM açıkladı: İstanbul’da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul’da hafta sonu yağış beklenmezken, hava parçalı ve az bulutlu olacak. AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre kentte sıcaklıklar 29 dereceye kadar yükselecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un 18 Eylül Cuma günü yayımladığı hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da bugün sabah saatlerinde 19, öğle saatlerinde 25, akşam 18, gece ise 16 derece sıcaklık bekleniyor.

Kent genelinde nem oranının yüzde 55-85 arasında, rüzgarın ise kuzeydoğu (Poyraz) yönünden saatte 10-25 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Bugün akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere 1-3 kilogram/metrekare yağış görülebileceği belirtildi. Deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olması bekleniyor.

AKOM’un değerlendirmesine göre İstanbul’da hafta sonu yağış beklenmezken hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların hafta içerisinde 26-28 derece aralığında seyretmesi, çarşamba günü ise yer yer 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.