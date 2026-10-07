AKOM açıkladı: İstanbul'da önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un önümüzdeki bir haftalık hava tahminini açıkladı. Kentte hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların gündüz 21-25 derece arasında, gece ise 15 derecenin altında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul’da sonbahar havası etkisini sürdürürken, AKOM 7 Ekim 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre kentte önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmiyor.

İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, gündüz saatlerinde sıcaklıkların 21-25 derece aralığında seyredeceği, akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklıkların 15 derecenin altına gerileyerek havanın serinleyeceği öngörülüyor.

BUGÜN İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

AKOM’un bugün için yayımladığı tahmine göre İstanbul’da sabah saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklığın 22 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, akşam saatlerinde 17, gece ise 14 dereceye düşmesi öngörülüyor.

Kent genelinde sabah saatlerinde parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde ise daha çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Nem oranının yüzde 50 ile 85 arasında değişmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece civarında olacağı belirtildi.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK

AKOM’un haftalık tahminine göre İstanbul’da perşembe günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların en düşük 15, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.

Cuma günü ise hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık 17 ila 23 derece arasında seyredecek.

Cumartesi günü parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sıcaklığın 17 ila 25 derece arasında olması öngörülüyor.

SICAKLIK 25 DERECEYİ GÖRECEK

Pazar günü İstanbul’da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıkların 16-24 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 16 ila 23 derece arasında olacak.

Salı günü ise parçalı bulutlu havanın sürmesi ve sıcaklıkların 17 ila 25 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

AKOM’un raporunda, söz konusu günlerin tamamında yağış beklenmediği belirtildi.