AKOM'dan bayram uyarısı: İstanbul'da havalar nasıl olacak?

24.05.2026 11:51:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, 24-30 Mayıs haftasına ilişkin güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Balkanlar üzerinden gelen serin hava etkisini sürdürürken, Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirecek vatandaşlar için kritik ayrıntılar netleşti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağı en çok merak edilen konuların başında geliyordu.

AKOM tarafından yayınlanan son rapora göre, şehre yeni haftanın başında serin ve yerel yağışlı bir sistem hakim olacak. Ancak bayram süresince hava sıcaklıklarının toparlanarak mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.

ARİFE GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle, yeni haftanın ilk günü olan 25 Mayıs Pazartesi parçalı ve çok bulutlu, yerel yağışlı geçecek. Sıcaklıklar 19-23°C aralığında kalarak mevsim normallerinin altında seyredecek.

Ancak 26 Mayıs Salı (Arife Günü) itibarıyla yağışlı sistem etkisini yitiriyor. Arife gününde İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklıkların 24°C'ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. 

BAYRAMIN 2. GÜNÜNE DİKKAT!

27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nda İstanbul hava durumu genel olarak açık geçse de bir gün sürecek kısa bir sağanak sürprizi var.

İşte gün gün bayram raporu:

Bayramın 1. Günü (27 Mayıs Çarşamba): Gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar haftanın en yüksek seviyesi olan 25°C'ye kadar yükseliyor.

Bayramın 2. Günü (28 Mayıs Perşembe): Plan yapacaklar dikkat! Bayramın ikinci günü İstanbul'a sağanak yağış uyarısı yapıldı. Metrekareye 3 ila 10 kilogram arası yağış düşmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklık ise 23°C'ye gerileyecek. 

Bayramın 3. Günü (29 Mayıs Cuma): Yağış şehri terk ediyor. Hava tekrar parçalı ve çok bulutlu bir seyir alırken, termometreler gün içinde en yüksek 23°C'yi gösterecek.

Bayramın 4. Günü (30 Mayıs Cumartesi): Bayram tatilinin kapanış gününde İstanbulluları az bulutlu, açık ve 24°C sıcaklığında güneşli bir gün bekliyor. 

