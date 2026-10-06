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AKOM’dan haftalık hava tahmini: İstanbul’da sıcaklıklar artacak

AKOM’dan haftalık hava tahmini: İstanbul’da sıcaklıklar artacak

6.10.2026 12:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM’dan haftalık hava tahmini: İstanbul’da sıcaklıklar artacak

AKOM, İstanbul’un 7-12 Ekim tarihleri arasındaki hava tahminini açıkladı. İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor.
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İstanbul’da önümüzdeki hafta yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların hafta sonuna doğru yükselerek 25 dereceye ulaşması bekleniyor.

AKOM’un 7-12 Ekim tarihlerini kapsayan tahminine göre, çarşamba ve perşembe günleri parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Cuma ve cumartesi günleri ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Pazar günü parçalı ve az bulutlu, pazartesi günü ise parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

Kentte sıcaklıkların hafta boyunca 21-25 derece arasında seyretmesi, gece saatlerinde ise 13-16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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