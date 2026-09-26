AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük uyarı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

İstanbul’da bugün itibarıyla yeniden başlaması beklenen yağışların, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar da pazar gününden itibaren düşerek 20 derecenin altına gerileyecek.

Bugün kentte sabah saatlerinde 19, öğle saatlerinde 24 derece olması beklenen hava sıcaklığı, akşam 21, gece ise 17 dereceye düşecek. Gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, yerel yağışlar görülecek.

AKOM verilerine göre 27 Eylül Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların 16-21 derece arasında olması öngörülüyor. 28 Eylül Pazartesi ve 29 Eylül Salı günlerinde de gök gürültülü sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor.

30 Eylül Çarşamba günü ise kuvvetli sağanak yağış uyarısı bulunuyor. Sıcaklıkların 12-17 dereceye kadar düşeceği çarşamba günü yağış miktarının 30-60 kilogram/metrekare aralığında olması bekleniyor.

1 Ekim Perşembe günü sağanak yağışın sürmesi, sıcaklıkların 13-19 derece arasında seyretmesi beklenirken, 2 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu ve yerel yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Cuma günü sıcaklıkların 14-21 derece arasında olması bekleniyor.