AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: 7-10 gün boyunca etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 18 Ağustos 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Paylaşılan verilere göre, İstanbul'u önümüzdeki günlerde kavurucu sıcaklar bekliyor.

AKOM'un yayımladığı rapora göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tamamına yakın bir bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor. "Dikkat" başlığıyla paylaşılan uyarıda, önümüzdeki 7-10 günlük dönem boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle hafta boyunca gökyüzünün çoğunlukla güneşli olacağı ifade edildi. Sıcaklıkların bugünden itibaren artarak 33-36 derece aralığına yükseleceği öngörülüyor.

GÜNLÜK VERİLER 18 Ağustos Salı günü İstanbul'da beklenen hava durumu verileri şu şekilde sıralandı: Sabah: 21°C ve güneşli Öğle: 31°C ve güneşli Akşam: 24°C ve açık Gece: 22°C ve açık Günün diğer meteorolojik detayları ise şöyle: Nem oranı: Yüzde 40-80 Rüzgâr: Güneyli yönlerden hafifçe (2-12 km/s) Yağış: Yağış beklenmiyor Deniz Suyu Sıcaklığı: 23°C

HAFTALIK TAHMİN: YAĞIŞ BEKLENMİYOR AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken havanın genel olarak "az bulutlu ve açık" olması tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerin en düşük ve en yüksek sıcaklık beklentileri ise şu şekilde: 19 Ağustos Çarşamba: Min: 22°C, Max: 33°C 20 Ağustos Perşembe: Min: 23°C, Max: 35°C 21 Ağustos Cuma: Min: 22°C, Max: 31°C 22 Ağustos Cumartesi: Min: 22°C, Max: 32°C 23 Ağustos Pazar: Min: 23°C, Max: 33°C 24 Ağustos Pazartesi: Min: 23°C, Max: 34°C