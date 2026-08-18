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AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: 7-10 gün boyunca etkili olacak
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AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: 7-10 gün boyunca etkili olacak

18.08.2026 09:31:00
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Haber Merkezi
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AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: 7-10 gün boyunca etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünün Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına gireceğini duyurdu. Bu sistemin önümüzdeki 7-10 günlük dönem boyunca etkili olması bekleniyor.

AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: 7-10 gün boyunca etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 18 Ağustos 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Paylaşılan verilere göre, İstanbul'u önümüzdeki günlerde kavurucu sıcaklar bekliyor.  

AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: 7-10 gün boyunca etkili olacak

AKOM'un yayımladığı rapora göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tamamına yakın bir bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor.

"Dikkat" başlığıyla paylaşılan uyarıda, önümüzdeki 7-10 günlük dönem boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle hafta boyunca gökyüzünün çoğunlukla güneşli olacağı ifade edildi. Sıcaklıkların bugünden itibaren artarak 33-36 derece aralığına yükseleceği öngörülüyor.  

AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: 7-10 gün boyunca etkili olacak

GÜNLÜK VERİLER

18 Ağustos Salı günü İstanbul'da beklenen hava durumu verileri şu şekilde sıralandı:

Sabah: 21°C ve güneşli 

Öğle: 31°C ve güneşli 

Akşam: 24°C ve açık 

Gece: 22°C ve açık 

Günün diğer meteorolojik detayları ise şöyle: 

Nem oranı: Yüzde 40-80 

Rüzgâr: Güneyli yönlerden hafifçe (2-12 km/s) 

Yağış: Yağış beklenmiyor 

Deniz Suyu Sıcaklığı: 23°C  

AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: 7-10 gün boyunca etkili olacak

HAFTALIK TAHMİN: YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken havanın genel olarak "az bulutlu ve açık" olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerin en düşük ve en yüksek sıcaklık beklentileri ise şu şekilde: 

19 Ağustos Çarşamba: Min: 22°C, Max: 33°C 

20 Ağustos Perşembe: Min: 23°C, Max: 35°C 

21 Ağustos Cuma: Min: 22°C, Max: 31°C 

22 Ağustos Cumartesi: Min: 22°C, Max: 32°C 

23 Ağustos Pazar: Min: 23°C, Max: 33°C 

24 Ağustos Pazartesi: Min: 23°C, Max: 34°C

AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: 7-10 gün boyunca etkili olacak

İşte AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporu.

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